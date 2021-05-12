Мурашко рассказал об "эпидемиологическом щите" России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Разработка "эпидемиологического щита" России будет заключаться в комплексе мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот "щит" заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения [инфекций]. То есть локализовать, нейтрализовать - вот это основные принципы работы "щита", - сказал Мурашко журналистам в среду.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина, заявил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита" для борьбы с проникновением в страну опасных инфекций.

По словам Мурашко, вирусы появляются регулярно, "у нас уже есть определенные технологии, которые позволяют очень быстро проводить детекцию, разрабатывать препараты и в том числе двигаться по пути поиска лекарственных препаратов для лечения".

"Поэтому формирование такого программного мероприятия, как система профилактики инфекционных заболеваний, - она сводится к совершенно конкретным методам, в первую очередь, заключается в разработке тестов и разработке профилактических лекарственных препаратов, чтобы сдерживать и управлять этими процессами", - уточнил министр.

Мурашко добавил, что это не только внутренняя задача, но и внешняя. "Видеть точно, что происходит за территорией [за границами РФ]. Потому что жизненная практика показывает, что такие проблемы приходят из-за пределов РФ".