Созданная ВОЗ группа экспертов выявила недостатки в реагировании на COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Сформированная по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) группа экспертов считает, что реагирование на пандемию коронавируса в мире было недостаточно активным, а международная система предупреждения чрезвычайных ситуаций показала свою слабость. Об этом говорится в опубликованном экспертами в среду докладе. Его выход в свет приурочен к открывающейся 24 мая в Женеве 74-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являющейся высшим органом ВОЗ.
Экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию, созданный ВОЗ в прошлом году, обратил внимание в своем докладе на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на нынешнюю пандемию. Подготовительная работа к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до вспышки коронавируса, расценивается как "несостоятельная и недостаточно финансируемая". Система оповещения о вспышке COVID-19 оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой". При этом у ВОЗ "не имелось достаточно полномочий", реагирование на пандемию "усугубило неравенство" в мире, и при этом "политическое лидерство отсутствовало". Подчеркивается, что "персонал ВОЗ очень напряженно трудился", чтобы оказать поддержку странам, однако государства - члены организации не предоставили ей необходимые полномочия, чтобы она могла выполнить работу, которую от нее требовали. Эксперты расценивают нынешнее распределение вакцин от коронавируса в мире как "откровенно несправедливое".
Вместе с тем нынешняя пандемия показала, что у мирового сообщества есть потенциал для укрепления системы реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности, в докладе позитивно отмечена степень мобилизации медицинского персонала. На уровне государств накоплен опыт успешной борьбы с коронавирусом с учетом "уроков предыдущих вспышек", говорится в документе. В нем отмечается, что в беспрецедентно короткие сроки в мире были разработаны вакцины от COVID-19. Большое значение имеет также международное научное сотрудничество и обмен данными о пандемии.
Немедленные меры
Комитет рекомендовал принять серию немедленных мер для усиления борьбы с коронавирусом. Странам с высокими доходами на душу населения он предложил предоставить 92 государствам с низкими и средними доходами не менее одного миллиарда доз вакцины до 1 сентября 2021 года. Еще "более одного миллиарда доз" должны быть предоставлены к середине 2022 года.
Эксперты призвали Всемирную торговую организацию и ВОЗ убедить страны, являющиеся крупными производителями вакцин, добровольно передать технологии и лицензии другим государствам для развертывания производства препаратов на их территории. Если этого не произойдет в течение трех месяцев, то следует приостановить патентную защиту на вакцины в рамках действующего в ВТО соглашения о правах интеллектуальной собственности, считает комитет. Странам G7 предложено немедленно взять на себя обязательство предоставить 60% из 19 млрд долларов, которые необходимы в 2021 году для финансирования доступа в мире к вакцинам, инструментам диагностики и терапевтическим средствам. Остальную сумму должны предоставить другие государства, входящие в G20, говорится в докладе.
Говоря о подготовке к будущим пандемиям, эксперты рекомендовали мировому сообществу сформировать на высоком политическом уровне глобальный совет по угрозам для здравоохранения, работающий под руководством глав государств и правительств. Согласно докладу, на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2021 году необходимо принять политическую декларацию по вопросу о подготовке к пандемиям. Кроме того, в течение шести месяцев должна быть принята рамочная конвенция по пандемиям. Эксперты высказались за укрепление "финансовой независимости ВОЗ" и увеличение инвестиций в систему подготовки к пандемиям и реагированию на них.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в среду о готовности к обсуждению выводов экспертов вместе со странами - членами организации. Выступая на заседании, посвященном презентации доклада, он отметил, что ожидает обсуждения этих и других рекомендаций в интересах "укрепления ВОЗ, а также построения более здорового, безопасного и справедливого будущего для всех".
Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию был создан по решению 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2020 году. Его возглавляют бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф. Помимо них в комитет входят 11 экспертов.