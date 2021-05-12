Созданная ВОЗ группа экспертов выявила недостатки в реагировании на COVID-19 в мире

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Сформированная по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) группа экспертов считает, что реагирование на пандемию коронавируса в мире было недостаточно активным, а международная система предупреждения чрезвычайных ситуаций показала свою слабость. Об этом говорится в опубликованном экспертами в среду докладе. Его выход в свет приурочен к открывающейся 24 мая в Женеве 74-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, являющейся высшим органом ВОЗ.

Экспертный Независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию, созданный ВОЗ в прошлом году, обратил внимание в своем докладе на "слабые связи между всеми звеньями цепи подготовки и реагирования" на нынешнюю пандемию. Подготовительная работа к возможным чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, которая проводилась в мире до вспышки коронавируса, расценивается как "несостоятельная и недостаточно финансируемая". Система оповещения о вспышке COVID-19 оказалась "слишком медлительной" и "слишком мягкой". При этом у ВОЗ "не имелось достаточно полномочий", реагирование на пандемию "усугубило неравенство" в мире, и при этом "политическое лидерство отсутствовало". Подчеркивается, что "персонал ВОЗ очень напряженно трудился", чтобы оказать поддержку странам, однако государства - члены организации не предоставили ей необходимые полномочия, чтобы она могла выполнить работу, которую от нее требовали. Эксперты расценивают нынешнее распределение вакцин от коронавируса в мире как "откровенно несправедливое".

Вместе с тем нынешняя пандемия показала, что у мирового сообщества есть потенциал для укрепления системы реагирования на чрезвычайные ситуации. В частности, в докладе позитивно отмечена степень мобилизации медицинского персонала. На уровне государств накоплен опыт успешной борьбы с коронавирусом с учетом "уроков предыдущих вспышек", говорится в документе. В нем отмечается, что в беспрецедентно короткие сроки в мире были разработаны вакцины от COVID-19. Большое значение имеет также международное научное сотрудничество и обмен данными о пандемии.

Немедленные меры

Комитет рекомендовал принять серию немедленных мер для усиления борьбы с коронавирусом. Странам с высокими доходами на душу населения он предложил предоставить 92 государствам с низкими и средними доходами не менее одного миллиарда доз вакцины до 1 сентября 2021 года. Еще "более одного миллиарда доз" должны быть предоставлены к середине 2022 года.