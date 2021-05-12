Свыше 120 полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства" представят в Перми свои проекты

ПЕРМЬ, 12 мая. /ТАСС/. Проекты в сфере туризма представят 129 человек в полуфинале всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", который начался в среду в Перми. Об этом в среду сообщается в Instagram хозяев платформы.

"Торжественное открытие шестого полуфинала Мастеров прошло сегодня в Перми! Побороться за возможность участия в финале в уральский город приехали 129 участников из 26 регионов России. Мы желаем каждому полуфиналисту удачи и с нетерпением ждем знакомства с вашими проектами", - говорится в сообщении.

"Это большая прожарка региона с точки зрения региональной привлекательности. Оценка того, что уже сделано в регионе и куда можно идти дальше", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

В среду участники представляют свои проекты, а свой вердикт организаторы вынесут в четверг. Также в конце завтрашнего дня пройдет церемония награждения и объявят победителей полуфинала конкурса. Финал конкурса пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде.

О проекте

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование").

Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. В первом конкурсе, который стартовал в 2019 году, приняли участие около 21 тыс. человек из всех регионов России. По итогам девяти полуфиналов финалистами стали 186 человек. Победителями признаны 62 человека из 29 регионов. Они получили наставников из числа руководителей туристического бизнеса, экспертов и лидеров в своих отраслях.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге и Тюмени.