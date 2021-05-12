На курорте Красная Поляна установили рекорд по турпотоку

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Курорт Красная Поляна в Сочи за зимний сезон 2020-2021 годов принял рекордное количество гостей, показатель турпотока составил 720 тыс. отдыхающих, сообщили журналистам в пресс-службе курорта в среду.

"В зимнем сезоне 2020/2021 курорт Красная Поляна посетило рекордное число гостей - 720 000 человек. Горнолыжный сезон в этом году длился более пяти месяцев и завершился 11 мая. Впервые благодаря весенним снегопадам гости катались на восточных склонах курорта и на освещенных трассах вечернего катания рекордно долго - до середины апреля", - говорится в сообщении пресс-службы курорта.

Уточняется, что средняя загрузка отелей на курорте составляла 77%, в праздничные дни она достигала 100%, популярностью кроме активного отдыха пользовались программы оздоровления и реабилитации в медицинском центре курорта, их посетили 6,2 тыс. гостей. В зимний сезон на курорте работали 30 км трасс, два сноупарка и девять фрирайд-зон.

В этом сезоне в три раза выросли объемы онлайн-продаж курорта: гости предпочитали покупать ски-пассы и услуги курорта через онлайн-магазин. Большой популярностью пользовались многодневные тарифы. Единый ски-пасс приобрели более 20 тыс. гостей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За зиму в горных банях курорта отдохнуло более 10 тыс. гостей.

Главной новинкой сезона стало открытие подъемника "Первый снег" на Поляне 2200. Всего в этом сезоне были открыты 30 км трасс, в том числе для вечернего катания, два сноупарка, девять фрирайд-зон.

В летний сезон для гостей курорта будет доступно более 40 км экотроп, веревочный парк, самый длинный в России зиплайн, уникальные панорамные площадки, байк-парк, скейт-парк, виа-феррата, пляж на побережье Черного моря.