Дума поддержала отмену федерального штрафа за безбилетный проезд в междугородних автобусах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об исключении из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафа за безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения.

Как напомнил в ходе пленарного заседания статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, 7 марта вступили в силу поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые наделили полномочиями субъекты РФ по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда, провоза ручной клади, а также подтверждения права бесплатного, льготного поезда. Регионы также получили право вводить штрафы в своих КоАП.

В связи с этим из статей 11.18 и 11.19 федерального кодекса об ответственности за безбилетный проезд исключается положение о том, что безбилетный проезд в автобусе междугородного сообщения и провоз багажа без оплаты в автобусе междугородного сообщения влечет штраф в размере 100 рублей.

В заключении профильного комитета по госстроительству и законодательству при этом указано на то, что "урегулирование ряда вопросов по оплате проезда пассажиров и правил провоза ручной клади, багажа на воздушном, морском, внутреннем водном или железнодорожном транспорте осуществляется в рамках гражданско-правовых отношений между перевозчиком и пассажиром", поэтому следует исключить данные статьи целиком.