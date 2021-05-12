Суд рассмотрит вопрос о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России 4 октября

ВЛАДИМИР, 12 мая. /ТАСС/. Рассмотрение вопроса о передаче Александровского подворья в Иерусалиме России назначено на 4 октября. Об этом сообщил ТАСС председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в ходе рабочей поездки во Владимир в среду.

"4 октября будет последнее заседание суда, и мы очень рассчитываем, что будет справедливое решение, и Александровское подворье было, есть и будет российским. Оно всегда принадлежало Российскому государству", - сказал он.

Как пояснил Степашин, за последние шесть лет собрано достаточное количество аргументов для вынесения решения в пользу РФ. При этом права на подворье заявили представители других государств.

"Мы столкнулись с огромным количеством претендентов на это уникальное место. Много оппонентов, у нас нарисовалось несколько "Императорских православных обществ" во Франции, в Германии, в Израиле, в США - к сожалению, зарубежная православная церковь [Русская православная церковь за границей], сначала выступавшая в тандеме, сегодня тоже начинает заявлять о своих правах".

О подворье

Ранее Степашин сообщил журналистам, что Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже в 2021 году.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь Святого Александра Невского. Земля под его строительство была приобретена Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года.

Ранее Израиль в ответ на просьбу России начал юридический процесс регистрации Александровского подворья на имя РФ. 8 апреля 2020 года пресс-служба посольства РФ в Израиле сообщила ТАСС, что структура, называющая себя Православным палестинским обществом в Святой земле (ППО) и незаконно, по мнению дипмиссии, занимающая в настоящее время Александровское подворье, опротестовала возобновление регистрации объекта на Россию.