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Пандемия COVID-19

В Словении выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса

На территории этой страны ранее были выявлены лица, заразившиеся британским, южноафриканским и бразильским штаммами

ЛЮБЛЯНА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Института микробиологии и иммунологии Словении выявили присутствие индийского штамма коронавируса в образце теста, взятого на территории страны 20 апреля. Отчет об этом был направлен в среду в международную базу GISAID.

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Речь идет о первом в Словении случае заражения индийской разновидностью коронавируса. Ранее на территории страны были выявлены лица, заразившиеся британским, южноафриканским и бразильским штаммами.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

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СловенияПандемия COVID-19
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