Эксперты из семи регионов России помогут Псково-Печерскому монастырю с реставрацией храмов

ПСКОВ, 12 мая. /ТАСС/. Псковские власти запустили проект "Псковская архитектурная школа", в рамках которого реставраторы из семи регионов России будут работать на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - одного из самых древних и крупных в России. По итогам школы эксперты предложат свои проекты по реставрации церкви Николы Вратаря и Михайловского собора, расположенных на территории обители, сообщила в среду пресс-служба администрации Псковской области.

"Псковская область примет 14 молодых специалистов и студентов-реставраторов из семи регионов России в рамках научно-образовательного проекта "Псковская архитектурная школа". Цель проекта - повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - церкви Николы Вратаря и Михайловском соборе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, реставраторы будут работать на территории обители с 17 по 22 мая. "Научными руководителями выступят практикующие архитекторы-реставраторы из Москвы. Они поделятся со студентами опытом практической работы на объектах. По итогам молодые специалисты представят проектные предложения по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из самых древних и крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов.

На территории монастыря располагаются карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено, но, по примерным подсчетам, в них покоятся более 10 тыс. человек.