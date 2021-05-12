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Пандемия COVID-19

Лавров: Россия готова сотрудничать с иностранными производителями вакцин от COVID-19

Если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, может получиться позитивный процесс взаимодействия, считает глава МИД РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия открыта к взаимодействию с другими странами по производству вакцин от коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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"Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими [иностранными] производителями вакцин. Не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия", - сказал он.

Ранее Гутерриш призвал работников ООН в тех странах, где одобрена российская вакцина "Спутник V", прививаться этим препаратом. Он также назвал большой ошибкой политику "вакцинного национализма".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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