Лавров: Россия готова сотрудничать с иностранными производителями вакцин от COVID-19

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия открыта к взаимодействию с другими странами по производству вакцин от коронавируса. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Конечно, мы всячески открыты к сотрудничеству с другими [иностранными] производителями вакцин. Не раз это подчеркивали. И если с их стороны будет проявлен аналогичный интерес, я думаю, может получиться очень позитивный процесс взаимодействия", - сказал он.

Ранее Гутерриш призвал работников ООН в тех странах, где одобрена российская вакцина "Спутник V", прививаться этим препаратом. Он также назвал большой ошибкой политику "вакцинного национализма".