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Генсек ООН заявил, что Россия должна играть важную роль в борьбе с изменением климата

Антониу Гутерриш выразил надежду, что РФ удастся внести более существенный вклад в этот вопрос до саммита по климату 2026 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. ООН рассчитывает, что Россия продолжит вносить существенный вклад в борьбу с глобальными изменениями климата. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Президент [России Владимир] Путин изложил обязательства России в сфере борьбы с изменением климата. И к 2030 более 70% выбросов уже будут снижены. Мы надеемся, что Россия также сыграет здесь важную роль, несмотря на проблемы, связанные с энергетическим балансом РФ", - отметил он.

Генсек также выразил надежду, что РФ удастся внести более существенный вклад в этот вопрос до саммита по климату 2026 года.

Гуттериш отметил, что Россия всегда выступала за многосторонний подход. И это является особенно актуальным в решении глобальных задач, стоящих перед всем миром сегодня. "ООН также признает необходимость многостороннего подхода для всеобщего блага. Пандемия, климатические изменения показали, что нам необходимо сотрудничать друг с другом", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияГутерриш, Антониу
Пандемия COVID-19
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