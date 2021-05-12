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Москалькова призвала расширить спектр врачебных заключений для получения права на оружие

Необходимо повысить возраст и набор критериев, по которым лицо может купить оружие
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходим более широкий спектр врачебных заключений для предоставления права на приобретение оружия. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала "Звезда".

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"Необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого можно было бы предоставить право приобретать оружие. Но и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим. Включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений", - сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что считает необходимым повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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