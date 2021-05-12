Москалькова призвала расширить спектр врачебных заключений для получения права на оружие

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходим более широкий спектр врачебных заключений для предоставления права на приобретение оружия. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала "Звезда" .

"Необходимо не только повысить возраст, с наступлением которого можно было бы предоставить право приобретать оружие. Но и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, должен быть другим. Включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений", - сказала она.

Ранее Москалькова заявила, что считает необходимым повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, за исключением тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ.