Китай анонсировал третью фазу клинических испытаний мРНК-вакцины в Мексике

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 мая. /ТАСС/. Третья фаза клинических испытаний первой китайской вакцины от коронавируса, созданной на основе технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), начнется в конце мая в Мексике. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post .

В тестировании препарата примут участие 6 тыс. добровольцев. В общей сложности разработчики вакцины намерены задействовать для этих целей 28 тыс. человек по всему миру, четверть из них - в возрасте старше 60 лет.

Речь идет о вакцине, получившей название ARCoV. Принцип ее действия аналогичен западным препаратам Pfizer-BioNTech и Moderna. Новинку разработали компании Abogen Biosciences, Walvax Biotechnology совместно с Академией военных наук Народно-освободительной армии Китая.

На массовое производство препарата планируется выйти в третьем квартале в первоначальном объеме 120 млн доз в год. Выпуск планируется в юго-западной провинции Юньнань на предприятии, которое строит Walvax Biotechnology.

Создатели ARCoV говорят, что в отличие от вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, хранение которых следует проводить в замороженном виде, их препарат остается стабильным до шести месяцев при температуре от 2 до 8 градусов.