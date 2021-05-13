{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Трюдо сообщил, что сделает вторую прививку препаратом от AstraZeneca в ближайшие недели

Премьер-министр Канады уточнил, что завершит вакцинацию только тогда, когда подойдет очередь его возрастной группы получать повторную прививку

ОТТАВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделает вторую необходимую прививку препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в ближайшие несколько недель. Об этом он сообщил в среду, выступая в национальном парламенте. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я говорил с моим врачом на прошлой неделе и он рекомендовал мне сделать вторую прививку AstraZeneca в ближайшие недели", - сказал он. Трюдо уточнил, что завершит вакцинацию только в тот момент, когда подойдет очередь его возрастной группы получать повторную прививку.

Премьер-министр Канады и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca 23 апреля. Позже их примеру последовали многие члены кабинета министров, также публично прошедшие вакцинацию этим препаратом. Ранее Трюдо неоднократно заверял канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах, которые может вызвать прививка этой вакциной.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 15,5 млн человек (49,4% населения старше 12 лет).

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической
Власти ввели в стране так называемый режим ограничения на перемещение, который продлится до 7 июня
Читать полностью