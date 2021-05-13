Трюдо сообщил, что сделает вторую прививку препаратом от AstraZeneca в ближайшие недели

ОТТАВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделает вторую необходимую прививку препаратом производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в ближайшие несколько недель. Об этом он сообщил в среду, выступая в национальном парламенте. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Я говорил с моим врачом на прошлой неделе и он рекомендовал мне сделать вторую прививку AstraZeneca в ближайшие недели", - сказал он. Трюдо уточнил, что завершит вакцинацию только в тот момент, когда подойдет очередь его возрастной группы получать повторную прививку.

Премьер-министр Канады и его супруга Софи Грегуар-Трюдо сделали первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca 23 апреля. Позже их примеру последовали многие члены кабинета министров, также публично прошедшие вакцинацию этим препаратом. Ранее Трюдо неоднократно заверял канадцев в безопасности вакцины AstraZeneca, несмотря на сообщения о побочных эффектах, которые может вызвать прививка этой вакциной.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Прививки сделали 15,5 млн человек (49,4% населения старше 12 лет).