На развитие туристической инфраструктуры в Хабаровске привлекут 20,3 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края привлекут 20,3 млрд рублей на модернизацию городской набережной Амура, строительство нового речного вокзала и ввод комплекса с аквапарком по проекту "Амур - Хабаровск". Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель министра культуры края - председатель комитета по туризму Александр Никитин.

Туристский кластер "Амур - Хабаровск" входит в проект по формированию опорной туристской территории "Амур - дорога тысячелетий". Он включает также кластеры "Комсомольский" и "Большой Хехцир". Региональные власти направили проект в правительство РФ и Федеральное агентство по туризму для включения в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Совокупный объем инвестиций в развитие кластера "Амур-Хабаровск" <...> по 2030 год составит 20,3 млрд рублей, из них 12,3 млрд рублей - внебюджетные инвестиции", - сказал Никитин.

За счет средств инвестора в 2022 году в Хабаровске будет введен в строй многофункциональный комплекс с аквапарком и четырехзвездочной гостиницей сети Holiday Inn. Объем частных вложений в проект оценивается в 6,4 млрд рублей. На бюджетные средства будет реконструирован последний участок набережной Хабаровска в районе яхт-клуба с обустройством яхтенной лагуны, причального сооружения для теплоходов, а также введена дорога к популярному среди жителей и гостей края туркомплексу "Воронеж" на окраине города.

"При федеральной поддержке планируется реализовать два проекта по строительству в Хабаровске здания современного речного вокзала (нынешнее здание устарело - прим. ТАСС) и набережной от речного вокзала до улицы Индустриальной, при этом соединив дамбу Южного округа с центральной городской набережной и продлив речной фасад краевой столицы. Необходимый, по оценочным сведениям, объем финансовых вложений по первому проекту - 1,8 млрд рублей, по второму - 2,3 млрд рублей", - сказал Никитин.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Правительство планирует направить на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд - из региональных средств.