СМИ: в Японии 39 человек умерли после прививок Pfizer и BioNTech

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 39 человек умерли в Японии после прививок вакциной американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, однако связь между их препаратом и летальными исходами врачами не установлена. Об этом сообщила в четверг газета Yomiuri со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Среди умерших были лица в возрасте от 20 до 90 лет. Наличие таких инцидентов, считают эксперты японского Минздрава, пока не дает оснований для серьезных опасений по поводу качества вакцины Pfizer.

После прививок, по этим данным, были отмечены также 107 случаев сильных аллергических реакций, однако их удалось снять медикаментозным путем. После второй дозы примерно у 30% вакцинированных наблюдалось временное повышение температуры.

Пока в Японии используется только вакцина Pfizer, которая, по данным исследований, эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавируса, включая британский и индийский. Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Правительство Японии обещает нарастить темпы вакцинации до 1 млн доз в день, чтобы сделать прививки всем желающим в этой категории к концу июля.