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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент отметил, что мусульманские организации, в частности, активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение, - говорится в послании главы государства. - Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам".

Президент отметил подвижническую деятельность мусульманских организаций, помогающих людям справиться с трудностями.

Священный для мусульман месяц Рамадан завершается праздником Ураза-байрам. В 2021 году он начинает отмечаться 12 мая с заходом солнца и продолжает праздноваться 13 мая.

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