ВЦИОМ: более 80% россиян считают, что государству необходимо помогать волонтерам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (85%) уверено, что государство должно помогать волонтерам и представителям общественных движений. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг на сайте организации.

Согласно результатам опроса, 38% респондентов считают, что общественные организации приносят реальную пользу, в то время как 13% придерживаются обратной точки зрения. Еще 46% ничего не знают о деятельности таких организаций.

По мнению 72% россиян, контроль граждан и их объединений за выполнением органами власти своих обязанностей и обязательств необходимо усилить, 16% придерживаются обратного мнения.

За последние несколько лет каждый четвертый опрошенный (24%) передавал вещи и игрушки в детские дома или дома престарелых, 21% вносил деньги на счет нуждающимся в помощи людям, 16% давали милостыню, 15% вносили деньги на счета благотворительных организаций. 40% сообщили, что не принимали участие в благотворительной деятельности, в то время как в 2019 году эта цифра составляла 30%.

По данным ВЦИОМ, 62% россиян считают, что работа общественных организаций повышает уровень доверия между людьми, 15% считают, что их работа не влияет на уровень доверия, еще 6% сообщили о негативном воздействии общественных организаций на уровень доверия между людьми.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 мая 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.