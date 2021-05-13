Медикам Камчатки не доплатили около 200 млн рублей за работу с больными коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Медицинским работникам Камчатки регулярно не доплачивали за работу с пациентами с коронавирусом. Общая сумма недоплаты составляет около 200 млн рублей, сообщает в четверг Государственная инспекция труда в Камчатском крае.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении учреждений здравоохранения Камчатского края Государственной инспекцией труда региона были выявлены нарушения, связанные с оплатой труда медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Государственными инспекторами труда было установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 136 ТК РФ ("Порядок, место и сроки выплаты заработной платы"), ч. 2 ст. 22 ТК РФ ("Основные права и обязанности работодателя") выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за работу в условиях новой коронавирусной инфекции производились не в полном объеме, так как к стимулирующим выплатам применялся районный коэффициент только в размере, установленном на федеральном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трудовыми договорами с медицинскими работниками, проживающими и работающими в государственных органах региона, установлен районный коэффициент в размере 1,8. Таким образом, медицинскими учреждениями Камчатского края выплаты стимулирующего характера осуществлялись с применением районного коэффициента в размере 1,6, вместо положенного 1,8. Общая сумма задолженности по заработной плате составила около 200 млн рублей. По результатам проверок работодателям были выданы обязательные для исполнения предписания, требующие в полном объеме устранить выявленные нарушения, в том числе выплатить медицинским работникам причитающиеся денежные средства.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 13,8 тыс. пациентов выздоровели, 231 умер.