В СПЧ предложили создать альтернативу Давосскому форуму

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече с руководством представительства Европейского союза (ЕС) в России и послами 27 стран - членов ЕC предложил организовать альтернативу Давосскому форуму с акцентом на реализацию социальных прав. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в четверг. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

"Еще одно предложение председателя СПЧ - организовать альтернативу Давосскому форуму с акцентом на полноценную реализацию социальных прав в современном мире. Нужна международная площадка, где бы превалировало мнение простых людей, а не представителей крупного капитала", - говорится в сообщении.

Также Фадеев отметил особое значение прямых контактов между неправительственными организациями "в условиях пробуксовки официального диалога" между Москвой и ЕС. "Президент Владимир Путин неоднократно говорил о значимой роли горизонтальных связей между странами, связей между гражданскими обществами. Времена сложные, но я оптимист", - приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ.

Кроме того, глава СПЧ отметил, что предпринимаются попытки существенного внешнего влияния на российскую общественную и политическую жизнь. "Российское влияние на Западе, кстати, гораздо слабее. Эта ситуация асимметрична. Помогите нам наладить продвижение российских НКО в Европе, чтобы сделать процесс двусторонним и сбалансированным", - предложил он.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций.