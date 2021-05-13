Посольство РФ в Непале добивается разрешения на прилет борта для вывоза россиян к 18 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Посольство России в Непале добивается от местных властей разрешения на прилет самолета из Москвы для вывоза россиян, застрявших в этой стране. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.

"Посольство продолжает добиваться от местных властей разрешения на рейс "Аэрофлота" из Москвы в Катманду и обратно для вывоза российских граждан. Пока нам отказывают, ссылаясь на запрет на международные полеты. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы добиться такого рейса, предварительно, речь идет о 18 мая", - сказал Новиков.

Он напомнил, что власти Непала закрыли все внутренние авиаперелеты с 3 мая и прекратили международное авиасообщение с 6 мая. Пока эти ограничения действуют до 31 мая, однако не исключено, что они могут быть продлены. При этом два раза в неделю еще продолжают осуществляться авиаперелеты из Непала в Индию, но, как подчеркнул посол России, на эти рейсы сейчас допускаются только граждане Непала и Индии, а граждане других стран воспользоваться ими не могут. Наземные пограничные переходы также сейчас закрыты для иностранных граждан, поэтому россияне оказались запертыми в этой гималайской республике.

"Российские туристы постоянно прибывают из отдаленных регионов Непала в Катманду, мы их регистрируем, оказываем консульскую помощь. На сегодня в списках 273 россиянина. Большинство наших граждан хотят покинуть эту страну и ждут вывозного рейса в Россию", - добавил глава дипломатического представительства.

Он отметил, что, "вероятно, к урегулированию ситуации подключатся Ростуризм, Росавиация и другие ведомства, поскольку ситуация для граждан РФ в Непале складывается непростая".

"Кроме того я бы призвал россиян в условиях новой волны коронавирусной инфекции, отмеченной в Индии, в Непале, во всей Южной Азии и других странах, прислушаться к призывам властей и крайне осмотрительно отправляться на отдых за рубеж, ведь неожиданный локдаун может произойти сегодня в любом регионе мира", - обратил внимание посол.