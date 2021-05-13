Навальный подал иск к еще одной исправительной колонии Владимирской области

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Алексей Навальный подал иск к исправительной колонии №3 УФСИН России по Владимирской области. Соответствующие данные опубликованы в картотеке Октябрьского районного суда Владимира, сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно данным картотеки, иск поступил в суд 12 мая. В качестве истца выступает Алексей Навальный, в качестве ответчика - ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. Категория нового дела - "Об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, органов государственной власти, органов военного управления".

Комментарием суда и адвокатов Навального ТАСС пока не располагает.

Ранее адвокат Навального подал в Петушинский районный суд три иска к администрации ИК-2 в Покрове, где Навальный отбывает наказание по уголовному делу "Ив Роше". Исковые заявления связаны с решением о постановке Навального на профилактический учет как склонного к побегу и невыдаче книг.