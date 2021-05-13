Парки "Россия - моя история" в 23 регионах РФ организуют программы к акции "Ночь музеев"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ассоциация исторических парков "Россия - моя история" 15 мая присоединится к всероссийской акции "Ночь музеев". Специальную программу подготовили в 23 регионах, где расположены парки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Россия - моя история".

"В этом году исторические мультимедийные парки самостоятельно готовят программу для привлечения любителей культуры и истории. В Челябинске в 18:00 пройдет показ фильма "Прощай, оружие!" (режиссер Олег Хапов). В 17:00 начнется бесплатная обзорная экскурсия "Рюриковичи" с возможностью увидеть выставку в формате VR. С 19:00 до 20:00 гости с могут попасть на обзорную VR-экскурсию "Романовы". А с 21:00 до 22:00 там же пройдет бесплатная тематическая экскурсия по авторской выставке о войне "Вспомним", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жители Омска смогут провести в парке вечер с 18:00 до 00:30. Организаторы предлагают принять участие в "Космическом квесте", посмотреть на "Космическое шоу" от молодежного театра мод ОбраZ ОмГТУ. В Самарском парке программа будет посвящена 170-летию губернии.

"На Сахалине "Ночь музеев" обещает быть "самой яркой" в году. В 18 часов на площадке перед Историческим парком гостей праздника ждет встреча с театром танца "Релиз", кавер-группой "Ковер-Бэнд", мотоклубами, <...> а также показательные выступления спецназа Росгвардии. В Москве (57 павильон ВДНХ) парк "Россия - моя история" 15 мая будет работать бесплатно до 22:00", - сказал собеседник агентства.

Также с 13 часов дня там будут проходить бесплатные экскурсии по действующим экспозициям и интерактивная экскурсия "Александр Невский".

Об акции и парках

"Ночь в музее" - общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель - рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции, которые посмотрели около 850 тыс. человек.

В этом году москвичей на акции "Ночь в музее" ждет более 250 концертов, спектаклей, мастер-классов, лекций и экскурсий. Их проведут на 70 площадках, среди которых городские, федеральные и частные музеи, а также галереи, театры и библиотеки. Тема акции в 2021 году - "Музеи и будущее".

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.