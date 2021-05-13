Генсек ООН стал почетным доктором МГИМО

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг получил звание почетного доктора Международного государственного института международных отношений (МГИМО), передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония, на которой также присутствовал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, состоялась в здании университета. Генсек ООН получил диплом из рук ректора вуза Анатолия Торкунова. "Для меня большая честь сообщить, что академический совет единогласно принял решение присвоить вам звание почетного доктора МГИМО", - сказал он.

Гутерриш поблагодарил руководство университета и обратил внимание на то, что модель ООН (ролевая игра для студентов МГИМО, в ходе которой они воспроизводят работу Организации) посвящена памяти бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина. "Он был одним из лучших людей, которых я встречал. Чуркин был выдающимся в деле защиты интересов Российской Федерации, но также он известен своим вкладом в продвижение ценностей ООН и ее Устава. Он был чрезвычайно эффективным дипломатом <...>. Именно он в Совете Безопасности ООН объявил, что совет единогласно решил поддержать мою кандидатуру на пост генерального секретаря организации", - отметил генсек.

Затем Гутерриш рассказал о работе ООН по борьбе с глобальными проблемами и по достижению целей устойчивого развития и ответил на вопросы студентов.