Глава нефтяной компании в Коми заплатил 786 млн рублей сокрытых налогов

СЫКТЫВКАР, 13 мая. /ТАСС/. Руководитель нефтедобывающего предприятия в Республике Коми заплатил 786 млн рублей, включая 570 млн сокрытых от государства налогов, а также пеней и штрафов. В результате он был освобожден от уголовной ответственности, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми прекращено уголовное преследование в отношении руководителя нефтедобывающей организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенном в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ - 2 эпизода). В ходе предварительного следствия руководитель организации в полном объеме (с учетом пени и штрафов) возместил причиненный ущерб на общую сумму более 786 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководитель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, исчисленного за период с 2018 по 2020 год, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В бюджетную систему РФ не поступило более 570 млн рублей.

В связи с возмещением ущерба в полном объеме он, как впервые совершивший данное преступление, освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили в управлении.