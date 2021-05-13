Минпросвещения усомнилось в необходимости составления списков неблагонадежных подростков

ИЖЕВСК, 13 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России сомневается в необходимости составления списков неблагонадежных подростков после трагедии в Казани, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Сбор такой информации не нужен на уровне региона и даже школы, сообщила журналистам в четверг замминистра просвещения Татьяна Васильева, которая находится в Ижевске с рабочей поездкой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Минобразования Мурманской области составили список подростков, склонных к противоправным действиям.

"Любое некорректное распространение персональных данных это, конечно, незаконно. Никаких персональных данных никогда не требуется для принятия решений на федеральном уровне <...> Персональные данные не нужны, даже когда мы говорим о принятии решений на уровне региона", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС, будут ли в России составлять такие списки. По мнению Васильевой, сбор персональных данных не требуется даже на уровне школы.

"Если настроена работа школьной социально-психологической службы, если хорошо работает классный руководитель, у него есть контакт с семьей и все, что должна знать школа про ребенка, про семью, его семья расскажет. И классный руководитель, вооруженный технологиями, вооруженный знаниями, знает порядок работы с персональными данными и документами, это закон", - отметила она.

Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 пострадали. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц, обвиняемый арестован на два месяца.