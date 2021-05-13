В Петербурге представили издание "Летописи" Величко, подготовленное учеными РФ и Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Презентация издания "Малороссийской летописи" Самуила Величко, подготовленного коллективом ученых из России и Украины, прошла в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. В рамках презентации в РНБ также был показан оригинал документа XVIII века.

В 2012 году российские и украинские ученые приняли решение подготовить полное научное переиздание памятника украинской историографии, которое подразумевало бы публикацию полного текста и проведение комплексного исследования. Из-за политического кризиса работа на некоторое время прервалась, но была возобновлена при поддержке Института всеобщей истории РАН и Российского исторического общества. К 2020 году был подготовлен первый том, в который вошли исследовательские статьи на украинском языке, посвященные биографии автора - канцеляриста Войска Запорожского Самуила Величко и археографическому анализу двух сохранившихся списков летописи.

"Когда я начала восстанавливать структуру летописи и изучать начальную часть, удалось выявить первые шесть утерянных листов в оригинале. Они сохранились в киевском списке, и по каким-то совершенно не понятным причинам никто на них не обращал внимание, то есть удалось найти начало рукописи - <...> там Величко довольно подробно пишет о своем замысле <...> Во-вторых, удалось доказать, что такой человек, Самуил Величко, вообще существовал, потому что было много вопросов и сомнений", - рассказала на презентации глава Центра по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Таирова, которая руководила многолетней работой российско-украинского научного коллектива.

О работе ученых

Летопись открыл русский историк и коллекционер Михаил Погодин. В ней рассказывается о событиях начиная с казацкого восстания Богдана Хмельницкого до 1720 года. Рукопись украшают портреты гетманов от Богдана Хмельницкого до Ивана Мазепы. "Малороссийская летопись" сохранилась в двух списках: авторский оригинал находится в собрании отдела рукописей РНБ, а в конце XVIII века с него была сделана копия, которая сегодня находится в библиотеке Вернадского в Киеве - эта копия была положена в основу публикации середины XIX века.

"Одна из очень важных задач, которая перед нами стояла, - это, во-первых, транслитерировать рукопись (она очень сложная), во-вторых, использовать и воссоздать те инскрипты на полях, которые были опущены при издании XIX века. Между тем они содержат совершенно уникальные вещи: там Величко часто отмечает, из каких источников он брал ту или иную информацию <...> Они на самом деле позволяют сделать огромные исследовательские открытия", - отметила Таирова. Она также указала, что все инскрипты сохранены в новом издании именно так, как они расположены у Величко.

Как рассказала на презентации киевский исследователь Алена Багро, с украинской стороны в работе над изданием приняли участие сотрудники Национальной библиотеки Украины им. Вернадского и Института истории Украины Национальной академии наук (НАН) Украины.

На завершающем этапе подготовки издания специалисты РНБ под провели кодикологический анализ рукописи с использованием специальных приборов, который позволил подтвердить гипотезу о структуре летописи и сделать целый ряд других наблюдений. Том, состоящий из 1,5 тыс. страниц, был напечатан в октябре 2020 года при поддержке украинских меценатов.

Сделать доступным для России

По словам Таировой, в настоящее время перед исследовательским коллективом стоит задача сделать издание "доступным для России". "Я думаю, что прежде всего необходимо электронное издание летописи с переводом тех вступительных статей, которые были выполнены, на русский язык и продолжение исследования летописи, рисунков и текстологических вставок", - сказала Таирова.

По ее словам, ученым удалось обнаружить, что 250 документов были скопированы Величко и включены в его рукопись. "А учитывая, что Генеральная канцелярия Войска Запорожского не сохранилась, не сохранился гетманский архив, это уникальная возможность в какой-то степени реконструировать гетманский архив, каким он был во времена Величко, когда он там работал. То есть впереди огромная работа", - отметила Таирова. Она выразила надежду, что коллективу ученых удастся найти финансовую поддержку для продолжения проекта.

О Самуиле Величко

В конце XVII века канцелярист Войска Запорожского Самуил Величко задумал создание труда об истории Украины XVII века, для чего к началу XVIII века подготовил черновики текста, рисунки, оригиналы и копии украинских и польских документов. Комплексную работу над сочинением ему удалось начать только в конце 1710-1720-х годов. В конце 20-х годов XVIII века, на финальном этапе подготовки, Величко умер. Получившееся произведение - погодная летопись о деятельности украинских гетманов XVII - начала XVIII вв., в которую вошли уникальные сведения про истории Украины и русско-украинских отношений.