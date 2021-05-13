В Нижнем Новгороде к юбилею запустили проект по выбору главных исторических героев города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Проект "Имя Нижнего" по выбору главных исторических героев запустили к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. В список вошли 30 человек, среди которых архитекторы, ученые, инженеры, композиторы, врачи, сообщает в четверг пресс-служба "Центра 800".

"Цель проекта - вдохновить нижегородцев на изучение истории родного города, познакомив со знаковыми историческими личностями. "Имя Нижнего" - проект о людях, которые оставили значимый след в судьбе Нижнего Новгорода, но чьи имена неизвестны в должной мере среди горожан", - сообщили организаторы.

Так, среди деятелей, за которых участники проекта могут отдать голос, русский художник, музыкант, теоретик искусства, один из лидеров русского авангарда первой половины XX века Михаил Васильевич Матюшин. Кроме того, в списке кандидатов - советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР (1963), вратарь сборной СССР, горьковского "Торпедо" (1956-1972) и двукратный олимпийский чемпион Виктор Сергеевич Коноваленко, а также литературный критик, публицист Николай Александрович Добролюбов, чьим именем назван университет в Нижнем Новгороде.

Для создания списка значимых людей не только для истории Нижнего Новгорода, но и всей страны и мира привлекли более 20 экспертов из различных областей, включая культуру, науку, образование, СМИ, бизнес и общественную деятельность. При этом Кузьма Минин, Валерий Чкалов, Иван Кулибин, Максим Горький и основатель города - Юрий Всеволодович - вынесены организаторами в число "легенд Нижнего" и не включены в лист голосования. Также в список не включили политических и религиозных деятелей.

В День России организаторы подведут итоги голосования и выберут 9 новых главных героев города, которые станут частью праздничной программы 800-летия.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан 19 августа 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили, в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.