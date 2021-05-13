В Сыктывкаре побит температурный рекорд

СЫКТЫВКАР, 13 мая. /ТАСС/. Температурный рекорд 10-летней давности побит в четверг в Сыктывкаре, температура поднялась до 30,4 градуса, что выше, чем 13 мая 2010 года, когда воздух в столице Коми прогрелся до 29 градусов. Жара ожидается в Коми и на следующей неделе, сообщили ТАСС в ЦГМС региона.

"Сегодня в Сыктывкаре был побит 10-летний рекорд по температуре, она поднялась до 30,4 градуса. 13 мая 2010 года было 29 градусов. Завтра ожидается такая же жаркая погода", - сообщили ТАСС в региональной метеослужбе.

Такая погода установилась благодаря антициклону, который принес в регион зной с Каспийского моря. В связи с этим на юге Коми, в Койгородском районе, на 14 мая установлен самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

В ближайшие выходные, 15-16 мая, температура снизится до 22-26 градусов. На следующей неделе вновь ожидается жара, добавили в метеослужбе.