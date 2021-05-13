Горняки в Амурской области высадили аллею из сосен в честь ветеранов Великой Отечественной

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мая. /ТАСС/. Сад памяти тех, кто в годы Великой Отечественной войны работал в тылу, появился в селе Иннокентьевка Амурской области. Инициаторами посадить аллею из 100 сосен стали представители компании "Амурский уголь", которые подключились к акции, проводимой в рамках нацпроекта "Экология", сообщает в четверг пресс-служба оргкомитета международной акции "Сад памяти".

"Более 7 тыс. жителей города угольщиков Райчихинска ушло на фронт за годы войны. В честь них в селе Иннокентьевна Амурской области сегодня высадили более 100 сосен. Подвиг героев Приамурья увековечили продолжатели их дела, сотрудники "Амурского угля", - говорится в сообщении.

В акции принимали участие семьями. В рамках мероприятия участники почтили память героев Великой Отечественной войны из Амурской области Николая Покачалова и Андрея Дьяченко.

В субботу в Благовещенске пройдет еще одна масштабная посадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" - аллеи разобьют в одном из отдаленных жилых микрорайонов города.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни".