В Подмосковье приложение "Системы-112" позволило выявлять владельцев земель с палом травы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Региональная "Система-112" с помощью своего мобильного приложения "112 МО" научилась помогать сотрудникам государственного пожарного надзора в борьбе с нерадивыми собственниками земельных участков. Об этом ТАСС сообщил начальник регионального "Центра 112" Алексей Вагутович у стенда "Системы-112" Московской области на международном салоне "Комплексная безопасность - 2021".

"Мы реализовали алгоритм, позволяющий вывести на новый уровень межведомственное взаимодействие огнеборцев и инспекторов государственного пожарного надзора по тушению, разбору и предотвращению пала травы на территории области. Сотрудники оснащены техническими средствами, позволяющими передавать координаты мест возгораний в "Систему-112", - сказал он.

Начальник регионального "Центра 112" пояснил, что данные о пале травы по полученным координатам наполняются информацией о кадастровом номере и собственнике участка по данным регионального геоинформационного портала (РГИС) и передаются инспектору госпожнадзора. "Это позволило оперативно проводить проверки и принимать меры по соблюдению требований пожарной безопасности собственниками участков", - подчеркнул Вагутович.

Ситуация с палом травы в регионе стоит на особом контроле правительства Московской области. Функция выявления собственников территорий, где происходит пал травы, с помощью мобильного приложения "Системы-112" запущена в начале апреля, уже обработано более 10 тыс. обращений о пале травы.