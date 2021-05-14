Кировские власти планируют восстановить турпоток за счет новых маршрутов

КИРОВ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают на рост турпотока в 2021 году до 320 тыс. человек, что немного превышает показатель 2019 года. Привлечь туристов планируют за счет "туристического кешбэка" и развития новых маршрутов, таких как "Сказочные выходные в Вятке" и "Бизнес по-вятски", сообщила в пятницу ТАСС министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

"Общее количество посетивших Кировскую область в 2019 году - 318,9 тыс., в 2020 году - 83,7 тыс., плановый прогноз туристического потока на 2021 год - 320 тыс. человек. Рост туристского потока в 2021 году прогнозируется в результате создания новых туристских маршрутов, [действия] программы "Кешбэк за путешествия по России", проведения рекламной кампании по продвижению внутреннего туризма", - сказала Альминова.

По словам министра, среди популярных новых маршрутов - реализованный в 2020 году маршрут "Бизнес по-вятски", где путешественники узнают, как вели бизнес вятские купцы, проводят параллели с современной системой предпринимательства. "В условиях пандемии маршрут пользовался повышенной популярностью в формате прогулок в малых группах с экскурсоводом", - отметила Альминова.

Также "Центр развития туризма Кировской области" презентовал межрегиональный маршрут "Узоры городов России. В гости в вятским мастерам", который планируют запустить в 2021 году совместно с Республикой Удмуртия. Ведется работа над межрегиональным маршрутом "Великий Волжский путь. Три реки: Волга - Вятка - Кама". Кроме того, в 2021 году достигнуты договоренности о вхождении Кировской области в межрегиональный проект "Яркие выходные в Приволжье". "На выставке презентовали маршрут "Сказочные выходные на Вятке", который оценивается экспертами отрасли как перспективный в категории "путешествие выходного дня", учитывая удобную логистику с Кировской областью из большинства регионов ПФО и столичных городов", - отметила министр.

Всего сейчас в области действуют более 120 маршрутов. В регионе туристов традиционно знакомят с дымковской глиняной игрушкой, наследием художников - братьев Васнецовых. Популярны двухдневные маршруты "Детский тур на Вятку" и "Динозавры на Вятке", паломнические туры в село Великорецкое, тур в село Никульчино ("Хлынов: как все начиналось"), тур "Приключения снежного человека" в заповедник Нургуш.

Альминова рассказала, что власти рассчитывают также на позитивное действие программы "туристического кешбэка", первые два этапа которой показали ее эффективность. "В третьем этапе, как и в предыдущих, участвуют представители туротрасли Кировской области. Регион обладает развитой санаторно-курортной системой, востребованной у жителей многих регионов. Продление программы туристического кешбэка, который распространяется и на эти поездки, позволит еще большему количеству людей укрепить здоровье в санаториях и профилакториях", - сказала министр.