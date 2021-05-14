Психологи МЧС разработали краткую памятку о сохранении психологического здоровья

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Психологи МЧС России разработали краткую памятку "Как сохранить собственное психологическое здоровье". Об этом в пятницу сообщила директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу на заседании круглого стола международного салона "Комплексная безопасность 2021", где впервые представила ее.

"И население, и специалисты испытывают одни и те же проблемы, корень проблем один и тот же - недостаточное количество знаний о собственном здоровье, о психическом и психологическом благополучии и о способах, как это здоровье может быть сохранено, поддержано, улучшено. А от психологического благополучия, психического здоровья напрямую и очень сильно зависит качество жизни. Поэтому нами была разработана краткая памятка для спасателей и пожарных "Как сохранить собственное психологическое здоровье", - сказала она. Шойгу отметила, что это пособие представляется впервые.

Шойгу добавила, что памятка выполнена в лаконичной манере и не связана с пандемией напрямую. Памятка состоит из трех разделов. Как рассказала директор ЦЭПП, первый раздел позволяет быстро оценить свое здоровье: физическое, психическое и нравственное. Второй раздел посвящен вопросам улучшения своего потенциала, третий раздел касается основных моментов, связанных со случаями, когда нужна помощь специалистов.