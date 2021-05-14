Госавтоинспекция рассказала о требованиях к перевозке групп детей автобусами

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция рассказала, какие требования предъявляются к перевозке детей автобусами, чтобы не допустить тяжелых последствий в случае ДТП. Как сообщил на совещании с руководителями органов исполнительной власти РФ, осуществляющими госуправление в сфере образования, по вопросам организации летней занятости несовершеннолетних и обеспечения их безопасности замглавы ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин, в вопросах безопасности детей есть три ключевых момента.

"Это безопасность транспортного средства, надежность водителя и качество организации перевозки детей. Что касается перевозки автобусами, автобус должен быть оборудован ремнями безопасности, обозначен знаками "перевозка детей" и дополнительным сигналом желтого или оранжевого цвета. Автобус должен быть технически исправен. К водителям также требования достаточно прозрачные, он должен иметь стаж управления автобусами не менее одного года и водитель не должен иметь нарушений ПДД за последний год", - сказал он.

По словам Понарьина, маршрут перевозки группы детей автобусами должен быть заранее подготовлен, а максимальная скорость перевозки не должна превышать 60 км/ч.

Кроме того, по его словам, все места промежуточных остановок должны быть заранее определены и проработаны, в том числе с точки зрения охраны общественного порядка. "Для этого и существуют органы внутренних дел, чтобы обеспечить безопасность. Проблема в том, что правоохранительные органы должны знать заранее о такой перевозке. Такой механизм предусмотрен и, вспоминая ставропольский случай, никто не проинформировал ни органы образования, ни комитет по спорту о том, что такая перевозка должна была осуществляться", - подчеркнул замглавы российской Госавтоинспекции.