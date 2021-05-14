В РФ разработали проект, систематизирующий меры по антитеррористической защите лагерей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало проект постановления правительства, систематизирующего требования по антитеррористической защищенности детских лагерей отдыха. Он согласован с регионами и должен быть подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным в ближайшее время, заявил замминистра просвещения Денис Грибов на совещании министерства с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

"Проект постановления очень важный и нужный, он был разработан впервые в своей истории. Фактически он призван систематизировать все требования федерального законодательства по организации работы организаций, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей в РФ, в том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные. Проект постановления определяет и утверждает обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия, которые призваны обеспечить антитеррористическую защищенность", - сообщил Грибов.

По его словам, проект постановления определяет четыре категории объектов в зависимости от числа детей, которые могут размещаться в них, исходя из наличия той или иной инфраструктуры, исходя из последствий, которые могут возникнут в случае террористических атак. Для каждой категории разработан обязательный для выполнения комплекс мероприятий антитеррористической защищенности. Также данным проектом постановления утверждается форма паспорта безопасности объектов отдыха детей, порядок его разработки, согласования и актуализации, добавил замминистра.

"Он [проект] полностью согласован, в настоящий момент времени находится на утверждении премьер-министра, буквально на днях должно выйти", - сказал Грибов.

В министерстве пояснили, что те или иные антитеррористические меры будут впервые прописаны на уровне правительства, таким образом, систематизация требований по антитеррористической защищенности в этом году охватит и лагеря детского отдыха.