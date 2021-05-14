Болгарские социалисты выступили против идеи демонтажа памятника Советской армии в Софии

СОФИЯ, 14 мая. /ТАСС/. Софийский городской совет Болгарской социалистической партии (БСП) в пятницу принял декларацию против идеи демонтажа и переноса памятника Советской армии в болгарской столице. Документ опубликован на официальном сайте организации.

"Сегодня, мы, социалисты из Софии, выступаем категорично против антикультурного похода оплаченных и безответственных русофобов, которые уже не в первый раз пытаются осквернить и ликвидировать один из ярких символов болгаро-российской дружбы и сотрудничества. Как было последние три десятилетия, так и сегодня мы будем отстаивать сохранение памятника Советской армии", - говорится в декларации.

Поводом для заявления социалистов стали агрессивные высказывания небольшой, но активной группы болгарских политиков, которые в дни празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне снова выступили с предложением демонтировать памятник, а его останки перенести в музей социалистического искусства.

"Под влиянием дикой русофобии и ностальгии по болгарскому фашизму эти субъекты на специальной пресс-конференции призвали переместить памятник Советской армии, надеясь на то, что проходящая в мировых масштабах кампания против России поможет им реализовать свое антиболгарское дело", - подчеркивают представители БСП.

Социалисты напоминают, что этот памятник защищен рядом международных и национальных законов и является напоминанием о подвиге советской армии-освободительницы в годы Второй мировой войны. "Этот памятник был, есть и останется отражением ценностей болгарского духа и совести - памятью о подвиге армии-победительницы во Второй мировой войне. Предупреждением о том, что могут причинить фашизм и неофашизм. Он призывает нас отстаивать мир на планете", - указали члены городского совета софийской организации БСП.

Споры вокруг памятника вспыхивали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принял в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Позже ни один из мэров Софии так и не решился приступить к исполнению решения совета. Однако памятник с завидной регулярностью становится мишенью для вандалов.