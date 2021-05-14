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Эксперт отметил, что в Москве из-за карантинных мер дети стали пропадать реже

Президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв подчеркнул, что это связано с усиленным контролем родителей над детьми

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Карантинные меры и, как следствие, повышенное внимание родителей к своим детям позволили снизить число пропадающих без вести детей в Москве, сообщил президент фонда "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

"Ежегодно в летний период мы сталкиваемся с ростом детской безнадзорности. Единственный спад был при проведении крайних карантинных мер, когда население было ограничено в своих передвижениях. Например, в Москве число заявлений на пропавших детей упало с 7,4 тыс. до 5,2 тыс. Это не только результат нахождения детей дома, а в большей степени результат того, что внимание родителей было сконцентрировано на своих детях", - сказал Второв.

По его мнению, все случаи девиантного поведения детей, как правило, сопряжены с родительским недосмотром.

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