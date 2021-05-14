Власти Севастополя выплатят 1,4 млн рублей семье погорельцев, где погибла девочка

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Севастополя окажет помощь семье погорельцев, в которой один ребенок в результате пожара погиб, а второй получил серьезные ожоги. Общая сумма выплат составит около 1,4 млн рублей, сообщил директор городского департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко в ходе заседания городского правительства в пятницу.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщали, что в ночь на 12 мая в садовом товариществе "Черноморец" произошел пожар. Отец семьи в момент пожара был на работе, мать, 21-летний сын и 11-летняя дочь смогли спастись. Пожарными было обнаружено тело шестилетней девочки.

"Планируется оказать материальную помощь членам семьи, которые выжили, и 1 млн на погибшую девочку. Итого 1,4 млн [рублей]", - сказал Борисенко.

Он пояснил, что в качестве поддержки выживших членов семьи будет выделено по 100 тыс. рублей. Кроме того, власти уже оказали материальную помощь - в частности, помогли оплатить похороны погибшей девочки. Ее старшая сестра с серьезными ожогами перевезена вертолетом санитарной авиации в клинику Краснодара, мать девочек находится в севастопольской больнице.

Борисенко добавил, что дом в садовом товариществе полностью уничтожен пожаром, однако это не было единственным жильем для семьи.