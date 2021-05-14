Выставка о работе советских ученых в годы ВОВ открылась в "Поезде Победы"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная советским ученым, работавшим в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), открылась в передвижном музее "Поезд Победы". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"В передвижном музее "Поезд Победы" открылась часть экспозиции, посвященная Году науки и технологий в России и советским ученым, совершившим открытия в трудное военное время. Обновленная выставка была представлена на Белорусском вокзале в Москве", - говорится в сообщении.

В поезде представлена информация об академиках Игоре Курчатове, Анатолии Александрове и молодых ученых-физиках, которые в годы Великой Отечественной войны выполняли исследовательские и практические задания, связанные с развитием атомной промышленности и энергетики.

Кроме того, на выставке можно увидеть сцену с участием микробилога Зинаиды Ермольевой. Ученая изображена работающей в санитарном вагоне - она сосредоточенно всматривается в колбу. В дальнейшем ей предстоит наладить производство холерного бактериофага и предотвратить холерную эпидемию.

По словам участвовавшего в церемонии открытия экспозиции вице-президента Российской академии наук (РАН) Андрея Адрианова, проекты в такой предельно визуализированной, исторически достоверной форме позволяют воссоздать атмосферу событий тех лет.

"Это очень интересный подход, по сути, визуализация исторической памяти нашего народа <...> Современные технологии производства в условиях перехода промышленности на военные рельсы, создание новых типов вооружения, передовая военная медицина - все это наравне с героизмом нашего народа стало определяющими факторами победы", - сказал Адрианов, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале РАН.

О "Поезде Победы"

"Поезд Победы" - это иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. Научная экспозиция подготовлена в рамках реализации плана основных мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации.