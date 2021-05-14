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Движение барж по реке Миссисипи восстановили после нескольких дней простоя

В пробке к 14 мая скопилось уже более 1000 барж, нагруженных преимущественно сельскохозяйственной продукцией

ТАСС, 14 мая. Проход судов по реке Миссисипи возобновился после нескольких дней простоя из-за затора, вызванного повреждением моста. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Береговую охрану США.

"На основании информации, предоставленной нам Министерством транспорта Теннесси, береговая охрана заключила, что транзит под мостом I-40 безопасен для судоходства", - заявил капитан береговой охраны Райан Родс, капитан порта Мемфис. По данным агентства, к пятнице в создавшейся пробке скопилось уже более 1000 барж, нагруженных преимущественно сельскохозяйственной продукцией.

Река Миссисипи является главной артерией экспорта сельскохозяйственных культур США.

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