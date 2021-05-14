В Сочи определили лучшего водителя такси в России

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Федеральный этап III Всероссийского конкурса водительского мастерства "Лучший водитель такси в России - 2020" завершился в пятницу на олимпийском стадионе "Фишт" в Сочи. В нем приняли участие конкурсанты из 27 регионов РФ. Лучшим водителем такси страны признан представитель Ленинградской области Алексей Стебо, сообщили ТАСС в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель такси в России" проводится с 2018 года, тогда участниками стали 17 регионов России, в 2019 году в конкурсе соревновались уже 426 профессиональных водителей такси из 29 регионов страны, в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса провели только региональные этапы конкурса, финал был отложен на весну 2021 года.

"Финал III Всероссийского конкурса водительского мастерства "Лучший водитель такси в России - 2020" состоялся в городе Сочи на Олимпийском стадионе "Фишт", 27 региональных победителей сразились в финальных состязаниях за почетное звание. Соревнования по скоростному маневрированию открыл депутат Государственной Думы РФ Старовойтов Александр, первым успешно выполнив все элементы. Лучшим водителем такси в России - 2020 года стал Стебо Алексей из Ленинградской области", - сообщили в пресс-службе.

По данным общественного совета по развитию такси, призовой фонд конкурса в этом году составил 300 тыс. рублей. Второе место занял представитель Омской области Борислав Киреев, третье место - Луиза Бадреева из Татарстана. Как пояснила председатель совета Ирина Зарипова всего в конкурсе 2020 года, приняли участие более 420 водителей со все страны, в следующий раз эту цифру планируется уводить. В текущем месяце в России начнутся региональные этапы конкурса 2021 года.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Федеральный проводится в три тура, в ходе которых оцениваются знанию участников действующего законодательства о такси в РФ, основ обеспечения безопасных условий осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси, проводятся соревнования по скоростному маневрированию на легковом автомобиле такси на время, в ходе творческой части конкурсанты презентуют свой регион. К конкурсу допускаются водители, работающие в таксопарке или индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на автомобиль на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Организатором конкурса является Общественный совет по развитию такси в России, финал конкурса организован при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, при поддержке ГУ МВД ГИБДД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.