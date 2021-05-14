Южно-Сахалинск с 1 июля переходит на раздельный сбор твердых бытовых отходов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска с 1 июля текущего года переходят на раздельный сбор твердых бытовых отходов. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня актуальна тема, связанная с генеральной уборкой. В прошлом году мы такую генеральную уборку провели и договорились, чтобы у нас не было больше никаких несанкционированных свалок. До конца прошлого года мы во всех городах и селах поставили новые современные евроконтейнеры. С 1 июля текущего года мы в Южно-Сахалинске переходим на раздельный сбор твердых бытовых отходов", - сказал он.

Лимаренко также напомнил, что к 2025 году Сахалинская область должна стать углеродно-нейтральным регионом. Для этого, по словам губернатора, нужно провести ряд мероприятий по уменьшению углеродного следа, в лесах необходимо "навести порядок, чтобы они эффективно поглощали парниковые газы".

Кроме того, подчеркнул глава региона, необходимо работать с предприятиями коммунальной и транспортной сфер, а также с предприятиями, которые добывают газ и нефть, чтобы они уменьшали углеродный след.