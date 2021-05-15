Кабмин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, а также план мероприятий на этот период. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках председательства в Арктическом совете Россия намерена развивать сотрудничество со странами - участниками межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

Отмечается, что утвержденная концепция направлена на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в Основах государственной политики России в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Кроме того, Мишустин утвердил подробный план основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Запланированы культурные фестивали, научно-практические конференции, конгрессы, экспедиции, чемпионат профессионального мастерства, студенческие саммиты, круглые столы, форумы. Их организаторами выступят федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и образовательные организации и бизнес-структуры. Большая часть мероприятий пройдет в северных российских городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре, а также на севере Норвегии.

Арктический совет создан в 1996 году. Это межправительственный форум высокого уровня для развития международного сотрудничества в высоких широтах. Арктический совет представляет собой уникальный форум взаимодействия правительств арктических государств, постоянных участников совета, представляющих коренные народы обширного Арктического региона, а также целого ряда внерегиональных государств и международных организаций, обладающих в Арктическом совете статусом наблюдателя. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.