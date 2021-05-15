Эксперт: в России за 15 лет наблюдается устойчивое сокращение числа суицидов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Число суицидов в России за последние 15 лет имеет тенденцию к устойчивому постоянному сокращению, сообщил в субботу главный внештатный психиатр Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе.

"Лет 15 тому назад мы входили в первую тройку по количеству суицидов после прибалтийских республик и после Белоруссии, то есть количество суицидов у нас было огромное. Есть определенная положительная динамика и среди мужчин и среди женщин, это можно приветствовать, - сказал он на XVII съезде психиатров России. - Частота суицидов отличается среди городского населения и сельского <...> но все равно и там и там есть определенные положительны сдвиги".

Согласно презентации, представленной Кекелидзе, частота завершенных суицидов в России "имеет тенденцию к стойкому постоянному снижению", достигнув в 2019 году уровня, близкого по своей величине (11,7 случая на 100 тыс. человек населения) к низкому по классификации Всемирной организации здравоохранения (0-10 случаев на 100 тыс. человек населения). При этом также отмечается, что по состоянию на 2019 год в 20 субъектах РФ частота суицидов превышает критический уровень ВОЗ (20 случаев на 100 тыс. населения). Кроме того, фиксируется высокий уровень частоты суицидов у мужской части населения, особенно среди мужчин в сельской местности (33,6 случая на 100 тыс. населения).

"Частота суицидов у жителей сельской местности примерно в два раза превышает аналогичный показатель в городской местности в большинстве регионов страны", - следует из презентации.

Кекелидзе также отметил, что большое количество суицидальных попыток и суицидов в некоторых регионах РФ также связано с религиозными воззрениями: "В одних случаях, я так понимаю, это уход в иной мир, в других - реинкарнация". Из презентации эксперта следует, что в список субъектов с наименее благополучной суицидальной ситуацией в 2015, 2017 и 2019 годах вошли Бурятия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Хакасия, Амурская область, Ненецкой автономный округ, Забайкальский край, Курганская область, Удмуртия, Архангельская область и Республика Коми.

"Все вышеперечисленное обусловливает необходимость создания и реализации дифференцированных программ профилактики суициального поведения как на федеральном, так и на региональном уровнях", - говорится в презентации Кекелидзе.

Создание вытрезвителей

Кекелидзе также считает, что деятельность системы вытрезвителей может привести к сокращению показателей суицидов в России благодаря снижению случаев смерти в состоянии алкогольного опьянения по невыясненным причинам.

"Есть одна проблема, которая добавилась, есть понятие "мусорных" суицидов. Речь идет о том, что мы все данные по суицидам берем из Росстата, <...> но кроме того, <...> любой случай смерти, который не определен, не выяснена причина, считается суицидом. У нас, к сожалению, этот показатель высокий, тем более часто бывает так, что в тяжелом алкогольном опьянении люди замерзают и так далее, и все это сейчас считается суицидом. Кроме того, в свое время были закрыты вытрезвители, теперь возникает необходимость все это возвращать обратно, потому что это влияет и на уровень суицидов в стране", - сказал он.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Он вступил в действие 1 января 2021 года. Создавать медвытрезвители будут региональные власти.