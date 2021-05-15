В Приморье пройдут 80 мероприятий по укреплению культурных и языковых связей с Германией

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая. /ТАСС/. Открытие фестиваля немецкой культуры и немецкого языка во Владивостоке состоялось в субботу, за три недели в городе пройдет более 80 мероприятий, которые позволят укрепить культурные связи между Приморьем и Германией. Как сообщила во время открытия координатор фестиваля Яна Гапоненко, ряд художественных выставок уже принимают гостей.

Директор Гете-Института в Новосибирске Пер Брандт отметил, что программа, с которой смогут познакомиться жители и гости Приморья с 15 мая по 6 июня, включает более 80 мероприятий. В первой половине дня в павильоне фестиваля будут проходить пробные уроки и мастер-классы по немецкому языку. Культурные и творческие мероприятия будут проходить на площадке вечером. Он отметил, что культурная программа - выставки, кинопоказы современных немецких фильмов, читки пьес европейских драматургов и мероприятия, посвященные электронной музыке, познакомят приморцев с разными проявлениями жизни Германии.

Начальник управления международных отношений администрации Владивостока Юрий Журавель отметил, что именно культура вызывает у людей интерес к изучению языков, что, в свою очередь, помогает развитию личности. "Интерес человека к мировому наследию начинается с эмоций, искусства. Человек ради искусства учит язык, черпает, благодаря языку понимает все сложности этого мира и становится лучше", - сказал Журавель.

Экологичные ценности

По словам организаторов фестиваля, экологичность является одной из ключевых идей проекта. Основной фестивальной площадкой стал павильон в центре Владивостока, проект которого был создан немецким архитектурным бюро Raumlabor и командой молодых архитекторов из Приморья "Пуск". Строительные материалы были арендованы, при создании павильона использовались старые оконные рамы и другие предметы, которые уже были использованы, а также то, что возможно будет полностью переработать.

По словам организаторов, основное, что должен оставить после себя фестиваль - расширение кругозора жителей Владивостока, интерес к изучению немецкой культуры и языка, но не отходы.

Гапоненко и участник программы, художник Кирилл Крючков рассказали, что планируется создать арт-объект, который станет напоминанием о мероприятии. Подробностей они пока не сообщают.

Исторические связи

Почетный консул Федеративной Республики Германия в Приморском края Ярослав Котык напомнил, что Приморье исторически связано с Германией. Уроженцы этой страны жили в Приморье более 100 лет назад, развивали торговые предприятия и занимали важные для благополучия края посты.

Жизни Владивостока на рубеже XIX-XX века посвящена одна из выставок фестиваля - "Монополия на память". Она открылась в "Старом дворике ГУМа", здание универмага было построено в 1907 году по заказу крупнейшей дальневосточной торгово-промышленной компании того времени "Кунст и Альберс". Посетители выставки узнают о торговых войнах и градостроительных планах в годы становления Владивостока, о вкладе мигрантов в формирование города.

О жизни современных немцев можно будет узнать во время читок пьес современных драматургов из сборника "ШАГ-5", подготовленного Гете-Институтом в Новосибирске. Пер Брандт разъяснил, что в сборник вошло около десяти произведений, из которых Приморский драматический театр молодежи выбрал три текста. Некоторые направления электронной музыки появились в Германии, что на фестивале будет отражено в аудиовизуальной программе и клубных выступлениях.

Часть мероприятий будет доступна в онлайн-формате на сайте фестиваля.