Кабмин прорабатывает возможность перевода аспирантуры на грантовый формат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает возможность совершенствования системы аспирантуры путем перевода ее в формат грантовой поддержки, следует из обращения вице-премьера Дмитрия Чернышенко, зачитанного в ходе всероссийского форума "Молодежь и наука" на площадке фестиваля "Российская студенческая весна" в субботу.

"Путь в науку - это аспирантура. Сейчас решаем вопрос совершенствования этой системы, переводя ее в формат грантовой поддержки талантливых молодых людей", - сказано в обращении вице-премьера к участникам форума

Чернышенко также отметил важность того, чтобы такие коммуникационные площадки как форум "Молодежь и наука" и фестиваль "Студвесна" проходили регулярно. "Наша молодежь талантлива и амбициозна не только в спорте и искусстве, но и в науке. Государство готово создавать условия, чтобы помочь им в научной карьере, реализовать потенциал, меняя мир к лучшему", - поясняется в тексте обращения.

Вице-премьер также отметил, что без форсирования процесса цифровой трансформации сложно будет реализовать масштабные задачи по подготовке кадров для цифровой экономики. По его словам, некоторые вузы активно развивают цифровые направления, уже имеют в своей структуре руководителей цифровой трансформации.

"Коллеги, выполняя поручение президента, до конца мая мы запустим программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Ее основная задача - усилить роль университетов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии страны. На этом этапе предполагается участие не менее 100 вузов, в том числе отраслевых - медицинских, транспортных, аграрных, педагогических, отобранных на конкурсной основе", - сказано в обращении Чернышенко.

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.