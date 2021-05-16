В России выявили 8 554 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 554, до 4 940 245. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Еврейской автономной области и Республике Тыва (по 0,02%), в Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономно округе, Камчатском Крае, Карачаево-Черкесской Республике, а также в Республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 767 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 672 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 138 - в Нижегородской области, 133 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 268 301 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 573. Всего уже выздоровели 4 556 073 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 069 пациентов в Санкт-Петербурге, 553 - в Московской области, 312 - в Республике Ингушетия, 209 - в Саратовской области, 198 - в Брянской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 391 против 364 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 115 871 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,35%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 25 - в Воронежской области, 17 - в Нижегородской области, по 15 - в Ростовской и Самарской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 789, до 1 137 097. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 3 073 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 242, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению были выписаны 2 414 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 025 794. В настоящее время в столице продолжает лечение 92 061 человек.