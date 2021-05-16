Коэффициент распространения коронавируса в России восьмой день подряд держится выше 1

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,06. Он держится выше единицы уже восемь дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Превышает единицу показатель в шести из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 1,13, в Самарской области - 1,11, в Нижегородской - 1,06, в Санкт-Петербурге и Свердловской области - 1,03, в Подмосковье - 1,02.

В Иркутской и Ростовской областях коэффициент составил 0,99, в Воронежской области - 0,97, а в Красноярском крае он второй день подряд держится на отметке 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. На данный момент коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.