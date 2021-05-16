Борис Джонсон назначил спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств. Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10, этот пост займет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт.

В сообщении отмечается, что он "возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом", а также будет одним из организаторов международной конференции "Быть собой - это безопасно", посвященной правам людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которая пройдет в Лондоне в 2022 году с участием политиков, активистов и экспертов из разных стран.

"Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, - это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии", - подчеркнул Джонсон. В свою очередь Герберт указал, что Лондону предстоит сыграть "важную роль в деле борьбы с насилием и дискриминацией против представителей ЛГБТ - явлений, которые не должны происходить в современном мире".

58-летний Герберт был депутатом Палаты общин британского парламента от ныне правящей Консервативной партии с 2005 по 2019 год. В 2020 году по предложению Джонсона он получил от королевы Елизаветы II титул барона Саут-Даунского, став пожизненным членом неизбираемой Палаты лордов. С 2009 года Герберт состоит в однополом браке со своим давним партнером адвокатом Джейсоном Идсом.