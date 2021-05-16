В Югру поступит плавполиклиника для обслуживания труднодоступных поселений

ТАСС, 16 мая. Новая плавполиклиника поступит в Югру в течение двух лет для обслуживания жителей труднодоступных территорий. Она заменит судно "Николай Пирогов", которое эксплуатируется с 1993 года, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

"Новая плавполиклиника поступит в Югру в течение двух лет. Судно заменит плавполиклинику "Николай Пирогов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что длина судна превышает 63 м. На нем оборудованы кабинеты терапевта, педиатра, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, невролога, стоматолога, гинеколога и других специалистов.

Судно "Николай Пирогов" необходимо капитально отремонтировать, в частности, нужно заменить двигательную установку. Планируется, что оно отправится на капремонт в 2024 году. На "Николае Пирогове" в настоящее время недостаточное количество помещений для помощи жителям удаленных поселений.