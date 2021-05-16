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Роспотребнадзор проверит ЦДМ в Москве после организации встречи с актерами "Майора Грома"

В СМИ, а также в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлено большое количество людей, пришедших на автограф-сессию
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" Disney
Описание
Кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"
© Disney

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин в Москве поверят на предмет соблюдения профилактических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

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"Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведет проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в Центральном детском магазине в 12:00 началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром". В СМИ и социальных сетях распространились фотографии, на которых запечатлено большое количество людей, пришедших на мероприятие.

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